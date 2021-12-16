關懷盃／水源國小半數二刀流 隊長「變心」鞏冠有原因

水源國小有一群「二刀流」的孩子，棒球隊陣中約有一半也身兼舞蹈隊，包括女隊長徐恩時，今天在關懷盃棒球賽預賽首戰就以身作則，跑出場內全壘打，被問到最喜歡的球員，先是脫口說出「林岱安」再急轉彎為「吉力吉撈．鞏冠」，背後的「翻牆」原因也超寫實。

水源國小舞蹈隊是原住民舞蹈比賽常勝軍，校內最早為樂樂棒球隊，3年前才轉型為棒球隊，隊上有約一半的孩子同時也是舞蹈隊成員，他們也是全台唯一純太魯閣族的少棒隊。

教練陳翊軍點出他看到小選手在兩塊領域的差異，「小朋友在舞蹈上比較放得開，在棒球場上比較緊張，希望他們在場上也可以展現那樣笑容，應該可以打得比較好。」水源國小今天以5：8不敵新竹五峰國小。

六年級的徐恩時，除了是棒球隊隊長，同時也是舞蹈隊的成員之一，也能兼顧課業，日前才剛第二度接受球芽基金表揚。陳翊軍也對她誇獎有加，「恩時很認真，女生要管男生不容易，但她能管理好隊員，還有自己的課業，雖然責任比較大，但都做得很好。」

徐恩時今天擔任第4棒、中外野手，第4局跑出場內全壘打，另外兩打席則是保送、三振各1，擔任隊長有來自教練的撇步，她說：「教練說如果太不聽話，就直接打下去。」

被問到最喜歡的球員時，許恩時先是說出林岱安，隨後即修正為吉力吉撈．鞏冠，而且「變心」就在一個禮拜前，原來就是在球芽的頒獎典禮上，正好碰到擔任頒獎嘉賓的吉力吉撈．鞏冠，當時吉力吉撈．鞏冠也注意到她是第二次領獎，還問她：「妹妹，你又得了喔？」