關懷盃／考試未過遭禁賽 林宥辰3科PASS連媽媽都哭了

「張班長」張志強領軍的三民國中，今天在關懷盃棒球賽預賽首戰提前於4局以13：3擊敗台東桃源國中，陣中的林宥辰先前因為考試未達3科及格遭到禁賽，最近才解禁，跟媽媽報告自己可以出賽時，媽媽還感動到哭了。

張志強回到家鄉深耕三級棒球，對小球員要求要會打球、也要會讀書，若考試太多科不及格會被禁賽，這趟參與關懷盃，就有位才剛解除禁賽的孩子。

擔任一壘手的林宥辰，此役的2打席都是觸身球，他先前因考試未達3科及格標準，他的英文科差2分、自然科差3分，是全隊唯一因課業遭到禁賽的球員，看著隊友可以比賽，他說：「感覺有點孤單」。

為了重返賽場，練完球就一直在讀書，因為課業受訪，林宥辰很不好意思，他透露：「這次剛好過3科，跟媽媽說我考過了、可以比賽了，媽媽感動到哭了。」

先發投手許子彥投2局、失1分，他自評表現80分，「都有搶到第1個好球，但壘上有人時有點太急、沒有冷靜下來。」他的哥哥是目前就讀穀保家商的許子謙，但開始打球的契機並非受到哥哥影響，「因為朋友開始打球，自己也越打越有興趣。」

三民國中此役的兩任投手許子彥、何樺，因為國小時投球量較大，升上國中後在教練的安排下刻意「關機」一年多，近期才重拾投球。張志強也提到，今年因疫情影響暑期練球，球員的體能還不到最佳，此時的比賽希望選手以調整為主，「增加比賽經驗，而不是成績導向。」