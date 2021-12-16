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日職／中職冬盟成球星搖籃 央聯新科MVP、新人王都曾參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
央聯新科MVP村上宗隆。 圖／聯合報系資料照
央聯新科MVP村上宗隆。 圖／聯合報系資料照

日本職棒昨公布最有價值球員（MVP）與新人王，其中中央聯盟最年輕MVP得主村上宗隆與新人王栗林良吏都曾打過台灣冬季聯盟。如今他們雙雙得獎，也喚起台灣球迷昔日的回憶。

現為養樂多王牌野手的村上宗隆，曾在2018年來台灣參加冬盟，出賽19場貢獻4轟，打擊率2成24，也以15分打點拿到打點王。今年則在養樂多扛下第四番重任，出賽143場有139支安打、112分打點、12次盜壘，外帶39轟，以21歲之姿榮獲央聯最年輕MVP得主。

央聯新人王得主栗林良吏。 擷圖自日本武士官方網站
央聯新人王得主栗林良吏。 擷圖自日本武士官方網站

廣島隊的栗林良吏在2019隨著日本社會人參加台灣冬季聯盟，出賽6場拿下1勝0敗4救援，防禦率0.63的成績，表現令人驚艷。在今年日職也寫下開季連續22場無失分的新人紀錄，拿下37次救援成功，防禦率0.86的優質成績，拿下央聯新人王可謂實至名歸。

由於疫情因素，台灣已兩年未舉辦冬季聯盟賽事，也讓想親眼目睹日職球員一展身手的球迷，可能還要再靜候音訊。

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