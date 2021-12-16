聽新聞
test
0:00 / 0:00
富邦U18／沈家羲中繼6局踩煞車 新北藍險勝進四強
挑戰新北富邦U18棒球邀請賽四連霸，新北藍隊今天在八強戰贏得驚險，靠著沈家羲中繼6局失1分的表現，以3：2險勝高雄市隊，繼續挺進四強。
新北藍隊今天2局守備出現隱形失誤，也讓先發投手蕭齊僅投1.1局、失1分就提前退場，高三的沈家羲趕緊上場接手，先用雙殺化解得點圈有人危機，一路投了6局只再失1分，最後林盛恩接手1.2局無失分，守下勝利。
先掉分的新北藍隊，在2局下、4局下靠著捕手宋嘉翔的兩支安打、兩度追平，7局下趁著高雄市隊換投，無人出局就攻占滿壘，靠著劉俊緯高飛犧牲打敲回超前分，也成為勝利打底ㄢ。
新北藍隊總教練周宗志表示，球隊這幾場打線沒有串連，也是今天打得比較辛苦的原因之一，另外就是戰術執行，幾次推進沒有確實護送，敲出勝利打點的劉俊緯這次賽事狀況不佳，打擊狀況亂掉，也影響到守備，「今天只有那一擊比較好，守備上雖然帳面上只有一次失誤，但有些隱形失誤」。
沈家羲的角色很關鍵，幫助新北藍隊踩住煞車，周宗志表示，沈家羲過去一、二年級時，球隊就對他有期望，今年當上學長，要扛起輸贏的責任，「目前為止扮演得不錯」。
周宗志對高一的蕭齊也有很高的期待，先前對嘉義市隊有6局無失分的好投，今天單淘汰賽上場主要是適應感覺，目前197公分的蕭齊身高還有可能增長。
周宗志認為，重點在於以蕭齊的身高來說，協調性算好，目前循序漸進培養，先增加身體強度，未來技術面才能有更大成長，目前最快球速雖然只有146公里裡，「高三畢業前到150公里算是基本的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言