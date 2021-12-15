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中職／林益全提FA是艱難選擇 拿總冠軍是不變目標

中央社 / 台北15日電
富邦悍將「神全」林益全。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
富邦悍將「神全」林益全。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中職富邦悍將隊野手林益全行使自由球員（FA）權利，今天透過社群網站發文，坦言是艱難的選擇，但這是球員的權利及夢想，若能續留富邦，「拿下總冠軍仍是不變的目標」。

富邦悍將隊野手林益全昨天向球團表達將行使自由球員權利意願，今天意願書也送達聯盟，經審核完成執行公告。

林益全昨天透過經紀公司指出，行使自由球員權利是為了活絡自由球員市場，但內心仍然想要留在悍將隊。

林益全今天也透過個人社群網站發文寫道， 經過深思熟慮之後，決定行使自由球員權利是一個艱難的選擇，「可能會有來自四面八方的批判聲，但，這是球員的權利及夢想」，活絡自由球員市場及讓體制更好，是必須經過考驗的。

林益全表示很珍惜與球團、教練團、隊友之間的磨合、學習和成長，也感謝悍將隊提供良好的環境讓球員無後顧之憂地打拚，「至今我仍堅持，若能續留富邦，為富邦奮戰，拿下總冠軍仍是我不變的目標，也不排除與富邦一同規劃更長遠的未來。 」

悍將隊官方回應表示，林益全一直以來都是球隊很穩定的攻擊輸出火力，尊重林益全的決定，同時也會盡力洽談合約，朝繼續合作的方向邁進。

林益全 自由球員 富邦悍將

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