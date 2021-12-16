彰藝沙子宸非典型奇投 熱血老爸創立棒球隊

「沙子宸」一個相當有特色的名字，似乎就註定了他不平凡的人生，高中前沒接受過正規棒球訓練，到彰化藝中短短兩年多就能投出成績，在今年黑豹旗投出個人新高球速147公里，被視為旅外潛力股，吸引5、6隊國內外球探關注。

「大沙」沙子宸一開始在光復國小踢足球，在他小五時，打壘球的父親沙開橋成立了棒球隊，屬於社團性質，沙子宸當時跟弟弟沙子軒都加入，在小學五、六年級同時打棒球踢足球，畢業後前往升學名校金華國中就讀，讀了一年後還是想往棒球發展，在跟家人討論過後，轉學到和平國中兼顧學業與打球，假日打社區棒球，以軟式為主。

沙子宸的父親(右)對棒球也很熱衷，還特別成立棒球隊。 沙子宸／提供

目前身高190公分的沙子宸在升國三時開始抽高，國中畢業時已經長到快180公分，在打社區時認識了敦化國中教練、球探耿伯軒，他觀察沙子宸條件不錯，與其父親聊聊是否想要往科班發展，介紹他到彰化藝中，他說，當時很猶豫，也看了幾個大器晚成的例子，像是官大元、朱育賢，才決定挑戰看看。

彰藝教練郭仲倫說，沙子宸來測試時，覺得他的動作、協調性不會輸科班生，雖然剛進來球速才110幾公里，不過有身材，可以練練看，「他有那個條件，一開始有被練習的量刺激到，覺得挫折，但隨著他持續進步，球速一次比一次快，開始增加信心。」

沙子宸穿和平國中球衣登板。 沙子宸／提供

沙子宸在高一曾打過富邦U18明日之星大賽，他坦言，跟各高中球隊的菁英一起比賽，有種「他們怎麼可以強成這樣的驚豔感」，心想有一天自己要跟他們一樣。高二上學期開始有球探注意到，到去年底新北富邦國際城市U18棒球邀請賽投出140公里球速，開始有媒體、球探聚焦，大沙說，起初看到球探的槍對著投球會緊張，到高二下學期已經習慣了，現在都是專注自己投球，不會特別注意。

「像沙子宸這樣的成功案例很少見，不僅努力也要運氣，投手較有機會，訓練上較單純一點，野手如果從高中才要到科班正式訓練，會更困難」，郭仲倫指出。

「我很幸運，在棒球路上有家人的支持」，大沙提到，自己比賽家人幾乎都會排除萬難來現場加油，也想以好表現回報，高中最後半年希望能再增重5到10公斤，加上重量訓練，也想多練球種，為未來生涯做準備。