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中職／兄弟19日封王簽名會 林智勝不在名單有原因

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊封王感謝祭「加碼」，12月19日將在台北南港中國信託總部舉辦簽名會。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟隊封王感謝祭「加碼」，12月19日將在台北南港中國信託總部舉辦簽名會。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊封王感謝祭「加碼」，12月19日將在台北南港中國信託總部舉辦簽名會，搶到限量300箱的「封王福箱」就可參加，兄弟總教練林威助率領26名球員參加，包括成為自由之身的官大元王勝偉林智勝則因參加關懷盃未列入名單。

兄弟今年拿下中華職棒總冠軍，12日在台中舉辦的封王遊行吸引大量球迷參加，為了回饋廣大球迷，再推出「封王福箱」（限量300箱），福箱內含價值3000到5000元不等的周邊商品，購買就可參加南港感謝祭簽名會。

19日在南港舉行的簽名會分上、下半場，各限額150人參加，會分別有不同的球員、女孩出席，還有攤位闖關、一日店長等活動。

上半場出席球星有林威助、王威晨、張志強、陳子豪、岳東華、高宇杰、鄭凱文、呂彥青、蔡齊哲、廖乙忠、陳琥、王勝偉、李振昌；下半場則是周思齊、陳文杰、李聖裕、岳政華、江坤宇、許基宏、陳偉漢、陳家駒、黃鈞聲、吳俊偉、謝榮豪、吳哲源、官大元、詹子賢，其中詹子賢、李振昌因手術復原中，不簽名僅擊拳。

林智勝、王勝偉在季後主動跟球團溝通後，未被列入60人保留名單，成為自由契約球員，官大元則是行使自由球員權利，但後兩者仍會出席，林智勝則因16至19日人在花蓮參與關懷盃賽事，無法出席。

兄弟封王福箱將於16日中午12點於球隊官網開賣，至18日中午12點止，詳細資訊及簽名會活動細節，請見兄弟Fans Club臉書粉絲團。

林智勝 王勝偉 官大元

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