中職／兄弟19日封王簽名會 林智勝不在名單有原因

中信兄弟隊封王感謝祭「加碼」，12月19日將在台北南港中國信託總部舉辦簽名會，搶到限量300箱的「封王福箱」就可參加，兄弟總教練林威助率領26名球員參加，包括成為自由之身的官大元、王勝偉，林智勝則因參加關懷盃未列入名單。

兄弟今年拿下中華職棒總冠軍，12日在台中舉辦的封王遊行吸引大量球迷參加，為了回饋廣大球迷，再推出「封王福箱」（限量300箱），福箱內含價值3000到5000元不等的周邊商品，購買就可參加南港感謝祭簽名會。

19日在南港舉行的簽名會分上、下半場，各限額150人參加，會分別有不同的球員、女孩出席，還有攤位闖關、一日店長等活動。

上半場出席球星有林威助、王威晨、張志強、陳子豪、岳東華、高宇杰、鄭凱文、呂彥青、蔡齊哲、廖乙忠、陳琥、王勝偉、李振昌；下半場則是周思齊、陳文杰、李聖裕、岳政華、江坤宇、許基宏、陳偉漢、陳家駒、黃鈞聲、吳俊偉、謝榮豪、吳哲源、官大元、詹子賢，其中詹子賢、李振昌因手術復原中，不簽名僅擊拳。

林智勝、王勝偉在季後主動跟球團溝通後，未被列入60人保留名單，成為自由契約球員，官大元則是行使自由球員權利，但後兩者仍會出席，林智勝則因16至19日人在花蓮參與關懷盃賽事，無法出席。

兄弟封王福箱將於16日中午12點於球隊官網開賣，至18日中午12點止，詳細資訊及簽名會活動細節，請見兄弟Fans Club臉書粉絲團。