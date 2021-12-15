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富邦U18／賴威誠6局無失分 台南分組第1晉8強

中央社 / 新北15日電
賴威誠6局無失分 富邦U18台南分組第1晉8強 新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊15日與雲林縣隊交手，台南市隊派出投手賴威誠（圖）先發，總計用75球投6局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，率隊以4比0拿勝，以分組第1晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 110年12月15日 中央社
賴威誠6局無失分 富邦U18台南分組第1晉8強 新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊15日與雲林縣隊交手，台南市隊派出投手賴威誠（圖）先發，總計用75球投6局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，率隊以4比0拿勝，以分組第1晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 110年12月15日 中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天與雲林縣隊交手，台南市隊高一投手賴威誠先發6局無失分、好投壓制，率隊以4比0拿勝，以分組第1晉級8強。

富邦U18棒球賽台南市隊、雲林縣隊今天賽前就確定晉級8強，今天比賽爭分組第1，台南市隊派出投手賴威誠先發，總計用75球投6局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，阮裕智後援3局被敲1安、無失分，兩人聯手壓制。

台南市隊4局靠著石庭維適時安打一棒送回2分，5局再靠失誤、短打推進、高飛犧牲打送回第3分，7局再多添1分保險分，順利拿下勝利，以分組第1晉級，8強首戰將與台北市隊交手。

台南市隊總教練何信賢賽後接受媒體訪問表示，今天雙方都有保留投手，賴威誠在剛落幕的鋁棒聯賽表現不錯，今天比賽讓他先發試看看，設定5局、今天可以投到6局無失分，算是很不錯了。

何信賢表示，比賽前半段賴威誠感覺有一點緊張，他的球速不快，剛進高中才130公里出頭，今天投出生涯最快137公里，身高有長高、速度也跟著成長，算控球不錯的投手。

賴威誠表示，剛開始打球守外野，因為協調性不錯國三在教練建議下開始練投，雖然練投時間不長，但很喜歡當投手，今天先發有一點緊張， 教練鼓勵放鬆、大膽投球。

賴威誠平時有重量和核心訓練，也有拉橡皮，除了直球之外，還有伸卡球、滑球、指叉球，目標在升上高二以前球速要投到140公里。

球速 棒球

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