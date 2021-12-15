日職／村上宗隆奪央聯最年輕MVP 洋聯山本由伸拿下

日本職棒今天公布本季最有價值球員（MVP），中央聯盟由養樂多隊内野手村上宗隆拿下，締造史上最年輕MVP紀錄，太平洋聯盟則是歐力士隊投手山本由伸，兩人都是首次獲獎，另外新人王得主則是廣島隊栗林良吏以及歐力士的宮城大彌。

村上宗隆曾來台灣打過冬季聯盟，村上宗隆今年扛起養樂多隊第四棒，敲出39發全壘打，與巨人隊岡本和真並列全壘打王，打擊率2成78，有139支安打、112分打點、12次盜壘，21歲的他也是中央聯盟有史以來最年輕的MVP。

山本由伸今年球季拿下18勝，防禦率1.39，另有206次三振，4次完封，這四項數據都是洋聯第一，另外拿下金手套獎、最佳九人、澤村賞，最終抱回年度MVP，個人獎項大豐收。

央聯新人王則是由栗林良吏拿下，他今年出賽53場，拿下37次救援成功，防禦率僅0.86，也寫下開季連續22場無失分的新人紀錄；洋聯新人王宮城大彌作為先發投手，今年出賽23場，拿下13勝4敗，防禦率2.51。