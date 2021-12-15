富邦U18／側投陳柏呈7局無失分 台中勝花蓮

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台中市隊今天與花蓮縣隊交手，台中市隊側投陳柏呈展現壓制力，先發7局無失分，率隊以10比0、7局擊敗花蓮縣隊，兩隊都沒能晉級8強。

富邦U18棒球賽台中市隊今天在新莊棒球場與花蓮縣隊交手，兩隊賽前都已經吞下2敗、確定無緣晉級8強。

台中市隊前2場比賽都沒能拿下分數，今天投打發揮，低肩側投手陳柏呈先發用68球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制；台中市隊團隊敲出16支安打攻勢串聯，順利拿下比賽勝利。

台中市隊總教練林朝煌接受媒體訪問表示，前面兩場比賽碰到的投手速度都不錯，打者適應上沒有這麼好，今天看起來狀況比較好一點，得點圈有人時可以發揮。

林朝煌表示，先發投手陳柏呈球速雖然不快，但控球不錯，屬於讓打者打不好的類型，投球姿勢沒有什麼太大的改變，但高二、高三有長高也有長肉、有持續進步。至於畢業後會不會建議陳柏呈投入中職選秀，林朝煌表示，「建議先到大學磨練」。

陳柏呈表示，從小練投就學不會正投，一直用側投的方式投球，爸爸也會傳一些側投手的投球影片給他參考，但主要還是依照自己習慣的動作投球。

陳柏呈自評今天先發控球狀況比平常好，本身球速不快、約125公里左右，但控球是優勢，想辦法讓打者出棒打不好、守備幫忙，不會強求三振。