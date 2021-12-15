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中職／頒獎典禮1200套票 限量272席2分鐘售罄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒頒獎典禮。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒頒獎典禮。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒大聯盟將在12月20日在台北萬豪酒店舉辦年度頒獎典禮，球迷進場需購買1200元套票，限量272席的名額，今天下午2點開放購票，原本預計賣到19日，結果2分鐘就完售。

中職今年頒獎典禮以「凝聚」為主題，象徵在疫情之下，聯盟、球團、民眾與政府凝聚一心，不分你我團結對抗疫情，也開放球迷共同參與，推出272席、1200元套票，今天下午在全家售票系統開放購票，很快就完售。

1200元的票價看似不少，但包含價值2000元商品，2021球季賽事用球（實戰使用過之比賽用球）一顆、CPBL經典商品超值包一袋，還可以看到得獎球星，還有今年奪冠的中信兄弟隊成員。

中職連續兩年與「三井住友海上集團明台產物保險」攜手打造尊榮不凡的典禮盛會，今年頒獎典禮開放球迷購票進場，一同參與選手得獎的重要時刻。

中職 中信兄弟 大聯盟

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