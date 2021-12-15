中職／官大元、林益全正式加入 自由球員「4+2」很熱鬧

今年自由球員市場很熱鬧，繼陳鴻文、陳禹勳後，林益全、官大元今天也正式提交自由球員申請，加上60人名單外的林智勝、王勝偉，已有「4+2」人，人數還可能增加。

富邦悍將隊陳鴻文、樂天桃猿隊陳禹勳日前已提出申請，林益全昨天向球團表達意願，中職聯盟今天表示，已收到中信兄弟隊官大元選手以及富邦悍將隊林益全選手之自由球員權利行使意願書，經審核完成後已執行公告。

中職在12月6日宣告本季自由球員名單，一共20人取得資格，向球團提出申請自由球員意願的期限至今天為止，球團最晚要在明天下午4點前回報聯盟，代表人數還有可能變動。

38歲的官大元成為今年第4位自由球員，今年出賽49場，拿下3勝2敗6中繼，防禦率3.14，還寫下開季連續31.2局無責失分的聯盟新紀錄，他在封王遊行受訪時表示，是否行使自由球員有很多考量，不過年紀不是其中之一。

林智勝今年第二次取得自由球員資格，不過林智勝與王勝偉都未放入60人名單中，屬於自由契約球員，其他球團可自由接觸，免付轉隊費。