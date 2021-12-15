中職／身披黃衫11年情感深刻 官大元行使FA是肯定自己

中信兄弟隊投手官大元決定行使自由球員（FA）權利，官大元表示，行使FA權利算是一個里程碑，可以參與中職歷史一部分、制度的演化，也是對自己的肯定，但身穿黃衫11年的深刻情感會烙印在心裡。

中華職棒中信兄弟隊38歲投手官大元今年球季投出好表現，也拿下東山再起獎肯定，季後取得自由球員資格，官大元也確定行使自由球員權利。

官大元今天告訴中央社記者，年紀一直都不是是否要行使FA的主要考量，對於行使自由球員權利抱持正面的態度，要在中職長時間的努力才能取得自由球員資格，對球員來說，這也算是達成一個里程碑。

官大元表示，可以取得自由球員資格，也是肯定自己長時間來的努力，這也可能是這輩子唯一一次的機會，提出FA除了當作一個生涯里程碑外，更是參與中職歷史的一部分，看著近年不少球員陸續行使自由球員權利，也算見證自由球員制度演化。

官大元2010年季後選秀會被兄弟象隊指名，官大元表示，身披黃衫11年，這些年來有許多共同努力的記憶，好的時候有掌聲，不好的時候有噓聲，但一起走過這11年，有很深刻的情感刻在心中。

今年的好表現拿下東山再起獎，官大元表示，這是意外的收穫，今年受到疫情影響，是很艱辛的球季，過程中只能一直想辦法維持，身為球員，能做的就是每天想辦法讓自己變得更好，現在也要開始慢慢準備接下來的春訓、繼續備戰明年球季。