中職／官大元提出自由球員申請 兄弟回應會持續討論續約

中信兄弟隊今天除了林智勝、王勝偉以60人名單外方式取得自由之身外，累積9年年資的官大元也確定行使自由球員權利，成為今年第4名自由球員。

中職在12月6日宣告本季自由球員名單，一共20人取得資格，申請自由球員期限至今天為止，富邦悍將隊陳鴻文、樂天桃猿隊陳禹勳日前都已提出申請，林益全、官大元也都表達行使意願。

官大元自2011年開始加入兄弟隊，今年表現拿下東山再起獎，也取得自由球員資格，官大元今年月薪16萬元，根據聯盟規定，全額轉隊費為240萬元，或是144萬元加上一名25人名單外選手。

38歲的官大元今年出賽49場，拿下3勝2敗6中繼，防禦率3.14，還寫下開季連續31.2局無責失分的聯盟新紀錄，他在封王遊行受訪時表示，是否行使自由球員有很多考量，不過年紀不是其中之一。

針對官大元提出FA一事，中信兄弟球團表示，尊重選手與經紀公司意願，這本來就是市場機制的一部份，球團也會持續與官大元討論續約的可能。