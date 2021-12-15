中職／林智勝回老東家？ 桃猿：會理性評估

中職中信兄弟隊野手林智勝確定沒被放入60人名單、成為自由身，是否回到老東家成為話題，樂天桃猿隊領隊浦韋青回覆，戰力面是考量，話題之外也會理性評估，並坦言有點訝異。

林智勝今年季後再度取得自由球員（FA）資格，是否二度行使FA備受關注，林智勝所屬經紀公司經紀人陳德倫表示，希望有更多的機會和可能，延續球員生命，所以主動跟球隊提出，不要將林智勝放入60人名單內，也感謝球團願意成全球員意願。

先前林智勝考慮是否要提FA時，回老東家樂天桃猿隊的可能性就不斷被提起，林智勝現在是自由身、無需轉隊費是否會增加網羅誘因，樂天桃猿隊領隊浦韋青回覆，「轉隊費本來就是其次，是否要網羅林智勝主要還是戰力面的考量。」

浦韋青也坦言，聽到兄弟沒有把林智勝放入60人名單有點訝異，也知道林智勝如果回到桃猿隊會帶來很大的話題，「但還是要理性評估，會盡快跟教練團討論。」

除了林智勝外，王勝偉同樣透過經紀公司向球團反映，也沒有被放入60人名單，另外還有已提交行使自由球員權利的富邦悍將隊投手陳鴻文，被問起是否也會有網羅考量，浦韋青表示，王勝偉過去是優異的內野手，的確有討論的空間，也會持續評估、都會討論。