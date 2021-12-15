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中職／尊重意願不列60人名單 兄弟放林智勝、王勝偉自由

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊確定未將「大師兄」林智勝、王勝偉兩人放進60人名單中， 聯合報系資料照
中信兄弟隊確定未將「大師兄」林智勝、王勝偉兩人放進60人名單中， 聯合報系資料照

中信兄弟隊確定未將「大師兄」林智勝王勝偉兩人放進60人名單中，林智勝今年再次取得自由球員資格，王勝偉近年出賽不多，球團表示，因兩位球員想爭取更多發揮空間，在雙方討論後，尊重選手意願，但仍會繼續討論續約。

林智勝在2015年首次行使自由球員資格，以3年3600萬元的合約加盟中信兄弟隊，今年第二次取得自由球員資格，若行使權利，轉隊費用將減半，全額只需390萬元，或是234萬元加上1名25人保護名單外的球員，但如今直接成為自由之身。

林智勝投身自由球員市場有兩點優勢，兄弟放在60人名單外，免掉轉隊費，加上今年球季最後一場敲出生涯第289轟，追平張泰山的中職生涯全壘打王紀錄，明年球季有大紀錄要挑戰，對球隊來說是很好的行銷方向。

37歲的王勝偉生涯拿下過9座游擊手金手套，但近年游擊位置有新生代的江坤宇頂上，他在近兩年一軍合計僅出賽35場，需要表現空間。

中信兄弟球團表示，未把林智勝、王勝偉放入60人名單一事，為經紀公司及球員主動提出，因兩位球員想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄。雙方討論過後，球團尊重選手意願，未將林智勝、王勝偉放入60人名單內，但雙方仍會繼續討論續約的可能。

林智勝 王勝偉 自由球員

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