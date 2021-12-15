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富邦U18／黃玠瀚目標投至150公里 畢業挑戰中職選秀

中央社 / 新北15日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新竹市隊投手黃玠瀚（圖）中繼登板投1.2局無責失分，新竹市、嘉義縣握手言和皆被淘汰；黃玠瀚表示，有持續強化核心、下盤，維持重量和體能訓練，希望球速提升至150公里、畢業挑戰選秀。 中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新竹市隊投手黃玠瀚（圖）中繼登板投1.2局無責失分，新竹市、嘉義縣握手言和皆被淘汰；黃玠瀚表示，有持續強化核心、下盤，維持重量和體能訓練，希望球速提升至150公里、畢業挑戰選秀。 中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新竹市隊投手黃玠瀚中繼登板投1.2局無責失分，新竹市、嘉義縣握手言和皆被淘汰；193公分高的黃玠瀚身材突出，希望球速提升至150公里、畢業挑戰選秀

富邦U18棒球賽新竹市隊今天與嘉義縣隊交手，新竹市隊投手黃玠瀚中繼登板，用40球投1.2局，被敲2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分非責失分，兩隊終場2比2握手言和，都無緣晉級8強。

新竹市隊總教練黃郁倫賽後接受媒體訪問表示，黃玠瀚確實有進步，但幅度不大，其他球隊主力投手速度都越飆越快了，黃玠瀚還是跟去年差不多的球速。

今年高三的黃玠瀚明年畢業有意挑戰中職選秀，黃郁倫也直言，「職棒沒有這麼簡單」，認為黃玠瀚值得期待，但控球、心態還不夠成熟。

黃玠瀚不滿意自己今天表現，表示危機上場不會緊張，但希望自己每場出賽穩定性都可以更好；畢業後第一目標是選秀，自評控球、變化球的控制能力還要再加強。

黃玠瀚最快球速逼近145公里，他表示，有持續強化核心、下盤，維持重量和體能訓練，目標畢業最快球速投到150公里。

球速 選秀

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