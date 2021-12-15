中職／富邦悍將張瑞麟新婚 老婆自創歌曲給驚喜

富邦悍將隊投手張瑞麟12月11日甜蜜新婚，老婆顏佑樺將彼此間的故事創造成一首專屬彼此的歌，在婚禮上獻唱，讓張瑞麟十分感動，忍不住落淚。

顏佑樺表示：「他在一軍每一場比賽，不管在台灣哪一個球場，我都會排除萬難的到場替他加油。」加上第一次以張瑞麟名義舉辦的公益義賣，顏佑樺也一路從前期的活動安排到商品寄送都一個人處理，兩人將所得全數捐獻給基層棒球。

這些歷歷在目的回憶，讓顏佑樺想選一首歌在婚禮上獻給老公，但找不到一首最符合心意的歌，輾轉看到「好約翰音樂工作室」的作品，下定決心要把他們的故事做成一首歌送給老公，成為一份特別的禮物。用最甜美的故事撰寫一首屬於他們自己的歌曲「愛成日常Love becomes everyday」。

張瑞麟表示：「老婆一開始有提過一起製作屬於我們的歌，但礙於一些想法覺得還是唱別人的歌就好，後來老婆的聲帶出狀況，變成我自己獨唱，我也是很認真練唱希望能呈現最好的給老婆。」

回憶婚禮當下，張瑞麟說：「被卡歌還以為是主持方面出包，當螢幕播放MV時才知道，原來老婆為了我真的創造了一首屬於我們的歌，她的身體狀況可能不允許但還是為了我做出這麼大的奉獻，真的很不捨但也真的很感動。」

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