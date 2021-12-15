富邦U18／新竹市無緣8強 投野都缺人獨當一面

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽預賽最後一天，新竹市隊與嘉義縣隊交手，兩隊一路拉鋸，終場以2比2握手言和，雙方皆無緣晉級8強。新竹市隊總教練黃郁倫直言，投野都缺獨當一面的人、要再努力。

富邦U18棒球賽新竹市隊和嘉義縣隊今天在新莊棒球場交手，新竹市隊3局靠著失誤、安打先馳得點，嘉義縣隊比賽前半段打線受制，直到7局靠著接連保送、暴投跑回追平分。

嘉義縣8局再起攻勢，靠著保送、捕逸、接連安打超前比數，新竹市隊9局滿壘時選到四壞保送、擠回1分，再度將比數扳平，兩隊握手言和。

新竹市、嘉義縣、台東縣、高雄市此次同在C組，預賽打完4隊戰績都是1勝1敗1和，比較相互關係失分率較低者晉級，由台東縣、高雄市晉級8強決賽。

新竹市隊此次以成德高中為主體參賽，總教練黃郁倫表示，球員的態度很重要，此次參賽除了第一場比賽穩定性比較好之外，狀況都不是很理想，戰術執行能力、得點圈把握都不好，「觀念要改變，學習高中比賽的強度，增進自己的能力。」

新竹市隊今天4任投手輪流登板，黃郁倫表示，先發投手張哲倫表現不錯，但關鍵時刻抗壓能力還是不好；張哲倫今天總計用73球投5.1局，僅被敲出1支安打，投出3次四壞保送、2次三振、無失分、無關勝敗。

黃郁倫表示，這批球員無論是投手、野手，都缺乏獨當一面的人，還有很多地方需要成長學習，將繼續調整備戰接下來的高中木棒聯賽。