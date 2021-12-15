中職／兄弟洋投傳影片慶祝封王 片尾彩蛋是萊福力

中信兄弟今年勇奪台灣大賽冠軍，12日在台中舉辦封王遊行，但陣中4洋投已提前返國無法參加，不過昨日球團官方頻道上傳一支最新Youtube影片，除了有4洋投和球迷打招呼，影片最後竟出現萊福力獻上遙遠的祝福，象迷直呼太感動。

兄弟日前在台中舉辦封王遊行和球迷感謝祭，吸引約10萬名球迷共襄盛舉，由於球季拉得太長，洋投們都急於返鄉，因此錯過遊街的盛典，不過德保拉、華德茲、象魔力、羅傑斯4人在回國後各自錄了一段影片傳回台灣，和象迷們打招呼分享喜悅，並感謝球迷們的支持。

出乎意料的是影片最後竟還有「彩蛋」，最受象迷愛戴的前洋投萊福力在片尾突然現身，用中文跟球迷們打招呼，讓球迷們為之一振。

萊福力在過去4個賽季都效力於兄弟，但2020年開始因右肩傷勢始終沒有好轉，影響出場次數和表現，因此在今年7月22日被球團解約，過去4年萊福力一共出賽76場取得24勝25敗，防禦率4.09。

儘管並非兄弟今年奪冠成員，萊福力仍不忘球迷並送上祝福，對此象迷紛紛大呼感動，「萊真的有情有義，祝福他」、「萊公主我好想你啊，真的好想再看你回來穿黃衣比賽，無論在哪都祝你順利」、「曾經成為兄弟的一員就永遠是兄弟。」