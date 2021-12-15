中職／中信農場成效顯著 預約兄弟未來黃金王朝

中信兄弟總算在今年如願拋下黃色綵帶，拿下黃衫軍2010年之後的首座總冠軍，也是中信集團經營兩次職棒球隊第一次拿下金盃。他們過去嘗試在自由球員市場大手筆挖角組成強攻打線，或找來數位外援強投助拳，最後都鎩羽而歸，苦吞7年6亞。本季改由原二軍總教練林威助領軍，明顯不同的調度模式，總算讓球隊贏得榮耀。

實際上今年中信兄弟的戰力受到傷兵的影響很大，中心打者張志豪開刀整季報銷，本土先發一哥黃恩賜同樣因傷長期缺陣，直到下半季才歸隊。另一方面，外援表現不如去年，直到季末才緊急補上人選。不過即使如此，戰績表上中信兄弟本季不是第一就是第二，未曾落入後段班。其中主要的原因，就在於他們的二軍提供源源不絕的戰將，大力提供球隊穩定的戰力。

中信在缺少一軍主將的情況下，加入二軍援軍一樣能拿冠軍，這代表他們的農場制度成功，養成許多可用之兵。 聯合報系資料照片

中職的二軍構想可追溯至1990年，統一獅率先創立二軍，後來包含1996年興農假性二軍、2004年南方之星聯盟等，超過15年都沒有實質的發展。2005年La New正式成立二軍，是聯盟首度有球隊真正有培育新秀的概念。後來因應代訓對抗賽，統一、中信才陸續組成二軍，不過直到2009年因中信及米迪亞解散，興農被迫自組二軍，才讓聯盟所有球隊都有自己的二軍。

La New熊當時組成二軍後，加上球隊在選秀會選入數位即戰力球員，讓他們搖身成為中職勁旅。球隊轉身成為Lamigo桃猿後，仍是聯盟最認真經營二軍的球隊，即使他們經歷陳金鋒及勝石連線陸續離隊，還是一直保有競爭力，成為8年拿下6冠的主要原因之一。至於其他球隊，二軍教練團頻繁更替，球員又是以養傷居多，有時還需要靠借將來比賽，效果自然被打了不少折扣。

中信兄弟在2016年針對二軍進行改革，首先在屏東建立二軍訓練基地，並且找來外籍教頭執教。後於2017年開始設立農場主管職務，首任由丘昌榮兼任，後於2019年底交棒給彭政閔，並聘請曾經在日本職棒福岡軟銀鷹隊編成育成部工作的藤田学（Fujita Manabu）。引進日職育成經驗，加強球隊的農場制度，除了養成工作外，還會控管年輕球員的使用，在好用天天用的年代，無疑是一套難得的政策。由於他們的訓練強度不低，讓他們在2016年開始拿下5次二軍總冠軍，只有2020年不敵整裝待發的味全龍。

中信的訓練基地有標準備球場、室內練習場、戶外牛棚、重訓室等，可以不分日、夜、晴、雨都能提供完整的訓練場地。 中信球團／提供

長期以來中職球員打擊能力相對較強，因此投手戰力是各隊最頭痛的一環，加上養成佳的投手教練難尋，因此多靠洋將撐場面。近年來調整投手頗受好評，除了現任味全龍總教練葉君璋外，就屬前旅美好手王建民。而中信靠著完整的農場制度及訓練基地，在2017年成功吸引的建仔加盟，他帶入德州棒球農場訓練課程的經驗，以強化身體機能、調整投球機制的方式，幫助兄弟養出不少本土投手。

王建民因自身的經歷而有獨特的訓練方法，是歷年投手養成效果最佳的本土教練，兄弟獲得他如獲珍寶，悍將留人失敗吃了不少苦果。 聯合報系資料照片

其他球隊除了原本二軍編制外，富邦悍將曾有設立球員發展部門、二軍首席教練等職務，加上與嘉義市球場簽約建立訓練基地，算是較接近有農場的球團，但他們實際執行時間都非常短暫，未曾長期經營，因此成效不彰。統一7-ELEVEn獅則是找陳連宏擔任二軍整合教練，主要讓獅隊二軍的訓練方式能夠更有系統並具延續性，但他們沒有專屬的訓練基地。味全及樂天則是分別租有斗六及嘉義縣球場訓練，但編制上沒有特別增加人手。整體而言，各隊雖然多少有農場的想法，但跟中信相比似乎都只有作半套。

中職已經發展到並非只靠找洋將、挖角就可以擁有奪冠進戰力的時代，建構完整的農場機制將會是其他球隊最需要學習的部份。中信兄弟擁有完整的農場制度及訓練基地，讓他們無論一軍、二軍都有很好的成績，今年更是展現經營成果，雙雙拿下冠軍。他們有源源不絕的好手等著上場，不用擔心洋將哪時候會棄球隊而去，也不用擔心球隊換血問題，就已是聯盟常勝軍，未來更有可能建立兄弟的黃金王朝。