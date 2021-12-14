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日職／碰到「台灣內戰」好糾結 宋家豪：平平安安就好

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
宋家豪。 國泰金控提供
宋家豪。 國泰金控提供

宋家豪今年常駐一軍，也多了「台灣內戰」的戲碼，而他的心情也總是很糾結，談到對戰台灣打者，他笑說：「有時對決會覺得平平安安就好」。

宋家豪今年在一軍出賽63場，防禦率只有2.23，取得3勝、24中繼、7救援的好成績，單季出賽締造旅日台灣投手紀錄，生涯年為他兌現明年1.1億日圓年薪的好薪情。

宋家豪效力樂天金鷲隊，與王柏融的火腿隊、吳念庭的西武隊同屬太平洋聯盟，自然也有多次交手機會，宋家豪透露：「聽到打者上來是兩個熟悉的人，兩方中一定會有一方占上風，但有時對決會覺得平平安安，你打安打沒關係，不要打太遠，你打安打，我守住我那局。」

今年宋家豪、吳念庭攜手入選明星賽，也讓宋家豪直呼，「一起入選明星賽，看到念庭守一壘，感覺很棒。」

王柏融、吳念庭本季多次同日開轟，在英雄訪問台上也常有激勵人心的發言，王柏融對此表示，「台灣人可以在不同國家、同個場上打球，很開心，他有這麼好的表現也激勵到我，想在場上和他有一樣好的表現。」

宋家豪 王柏融 吳念庭

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