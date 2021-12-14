中職／林恩宇po和愛犬逛洲際 間接打消轉隊謠言？

近期富邦悍將教練團大改組，先是聘請前中信兄弟教練丘昌榮擔任主帥，又有消息指出有可能還會繼續從兄弟挖牆腳，其中人選包含牛棚教練林恩宇，不過今天林恩宇在臉書放上一張帶愛犬到主場洲際棒球場散步的照片，隱約暗示想留在兄弟心情。

林恩宇貼文內容是他和狗狗的對話，他寫下，「Yuki: 明年的台中遊行我也要來。我：好哇。Yuki : 最喜歡台中的太陽了。我：那我們就住在台中吧～」

文末他還在井字號後留，「#幼稚園弟弟們 #我們繼續幼稚下去吧」，由於兄弟球員互動的過程很像幼稚園學生，因此被戲稱幼稚園弟弟，這也是球迷和球隊彼此間的默契，而這樣的文字內容似乎又代表林恩宇想留在兄弟的決心。

象迷對此貼文表示興奮，「這應該是間接打消轉隊的謠言了」、「謝謝小雞教練續留繼續關照這群幼兒園小朋友們」、「不如直接宣告會續留大家不用再問也不用擔心了」、「雞哥要繼續操練鐵牛棚了，你各位皮繃緊啊。」