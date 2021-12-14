日職／「拜託讓我打1支安打」 吳念庭也有神明野球

吳念庭本季打出生涯年，在西武獅隊卡位固定先發，過去在低潮時曾動念返台打球的他，未來若有機會是否還想獻技中職？他說，希望在自己還有能力時回到台灣，「來日本14年了，有時候會很想回家。」

吳念庭目前仍在隔離中，今天以視訊的方式遠端參與記者會，今年打出破繭而出的一季，對他也是很大的鼓舞，他吐露：「到今年之前，自己的狀況都不是很好，是今年打出來了，才覺得這六年來的準備都是值得的。」

他在低潮時曾動念想返台打球，如今再被問到有機會想返台打球嗎？他回應：「一定是會，但現在自己身上有合約。」他進一步表示，會希望在自己還有一定身手時回到台灣，把自己在國外學的東西，帶回來給台灣球迷，「來日本14年了，有時候會很想回家，跟在台灣的朋友一起去比賽。」

吳念庭也分享自己的紓壓、放鬆之道，他特別喜歡到神社走走，「賽前跑去神社有拜有保佑，拜託今天讓我打一支安打。」他表示，「到神社讓心情比較輕鬆一點，坐在那邊把心中的話和神明說，對心態會有比較多成長。」

他明年將擔任西武球員工會副會長，他也解密這項職務內容，「跟球隊溝通的管道，每一隊都會有這樣的角色，工會有什麼意見，就跟球隊溝通，像是有些道具不足、燈光不夠亮，就靠我們去溝通。」