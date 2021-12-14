影／旅外球星以實際行動支持偏鄉棒球發展
旅外球星王柏融、林子偉、張育成、宋家豪及視訊連線的吳念庭下午出席「2021國泰棒球精進計畫–樹造棒未來」活動記者會，在分享明年球季的展望時，皆異口同聲期許不要受傷，能健康平安打完整個球季。而今年繳出旅日三年來最佳成績的王柏融表示，因挫折曾有過想放棄的念頭，卻為爭一口氣，決定堅持下去繼續在日本職棒打拼。
美、日職棒賽事告一段落，趁旅外球星返台自主訓練之際，國泰金控邀請王柏融、林子偉、張育成、宋家豪及吳念庭為台灣基層棒球盡一份心力，推出「2021國泰棒球精進計畫–樹造棒未來」系列活動。將分別前往新竹關西國中、新北鶯歌工商及桃園私立少年之家，擔任一日棒球教練，指導小選手打棒球，並捐贈球具，以實際行動支持偏鄉學校的棒球發展。
與國泰金控合作邁入第五年的旅美球星林子偉，今年因受傷勢影響，在小聯盟僅出賽七場，擊出七支安打，球季面臨眾多挑戰。林子偉表示，將以永不服輸的正面態度面對挑戰，當務之急是要將傷養好，等完整康復後再回到美國職棒繼續打拼。
睽違兩年再度參與公益活動的王柏融，則在今年與日本北海道火腿鬥士隊完成一年續約，本季出賽九十五場敲出六十一支安打，擊出九支全壘打，打擊率兩成四二，有四十八分打點，是旅日三年來表現最佳的成績。王柏融表示，一度因為挫折與失敗，曾經有過返回台灣打球的念頭，不過在親友的鼓勵下決定堅持下去，也為自己爭一口氣。
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