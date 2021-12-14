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日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王柏融。記者侯永全／攝影
王柏融。記者侯永全／攝影

結束在日職的第一紙合約，王柏融明年繼續在日職打拚，談到旅日生涯過去3年都不算順利，他坦言打球路上沒有遇過，但不想因為失敗、挫折就動念想回台灣，「這樣對自己很不負責任」，明年期望為自己討回一口氣。

王柏融在10月31日返台，今天首度出席公開活動，回顧過去旅日3年的波折，他吐露心聲：「遇到很多各式各樣的難題、關卡，打球路上沒有遇過的。」

王柏融走完與火腿的第一紙3年合約，成績乏善可陳，但今年也展現顯而易見的成長，全季出賽95場繳出打擊率2成42，9轟、48分打點在隊上都僅次於近藤健介，有漸漸適應日職強度的感覺，也讓火腿決定再與他續下1年合約，年薪從1.5億日圓被減為7000萬日圓。

王柏融提到，前3年確實不算順利，遇到各種難題，要在這當中堅強、不放棄，「很不容易可以來到這裡，不要因為失敗與挫折就想回台灣，這樣對自己是很不負責任的事情。」

獲得1年續約，王柏融說：「感謝球團肯定、感謝經紀公司協助，讓我有這張門票，為明年準備，把那口氣討回來。」

過去3年都在栗山英樹麾下打球，王柏融新球季將有新監督，「Big Boss」新庄剛志接掌火腿兵符，從上任以來已有不少創新思維衝擊日本球界，對王柏融也將是全新體驗。

王柏融對此表示，「還沒碰到面，看到影片、新聞，很活潑、很開放的監督，和一般監督不太一樣，和他相處起來應該很不錯。」他對栗山英樹也有不捨，「每次見到面，他都說沒問題、你一定可以適應、不要懷疑自己的能力，見到面都是說這些，除了感謝還是感謝。」

王柏融 火腿 新庄剛志

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