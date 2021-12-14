中職／悍將第一獎 林益全生涯首奪最佳指定打擊

中職年度獎項陸續開獎，最佳九人暨最佳指定打擊今天放榜，林益全曾完成最佳九人一壘手獎5連霸，今年首度在指定打擊位置勝出，也是今年富邦悍將隊第一座個人獎；統一獅隊4人獲獎為最大贏家。

中信兄弟隊超強洋投德保拉今年依舊展現宰制賽場的能耐，單季187次奪三振、1.77防禦率勇奪雙冠王，16勝排名第二，對球隊貢獻甚大，連續兩年取得最佳九人投手獎，以158分險勝布雷克的144分。

隊友王威晨昨天先在三壘手金手套完成三連霸，今天進一步達成最佳九人三壘手獎二連霸，但未完成滿分（205分）上榜，最終取得203分。

本屆有4人是生涯首獲最佳九人，包括捕手林岱安、二壘手林靖凱、游擊手江坤宇、外野手郭天信，4人皆是金手套、最佳九人雙料得獎，林靖凱更取得滿分，為本屆唯一滿分獲獎者。

統一獅隊去年包下外野3席，今年僅陳傑憲、林安可蟬聯，另一席落入郭天信手中，他在票選取得58分，險勝中信兄弟隊陳子豪的53分，新人年就包辦最佳九人、金手套外野手，堪稱大豐收，接下來還有望挑戰新人王。

打擊王陳俊秀抱回最佳九人一壘手獎，以167分險勝兄弟許基宏（157），陳俊秀已是生涯第三度獲獎。曾在2013到17年連五年奪下最佳九人一壘手獎的林益全，今年則是首度獲選最佳指定打擊，以143分擊敗林泓育的112分，也是本屆年度獎項首見悍將球員。

年度最佳九人暨最佳指定打擊完整名單

投手：德保拉（中信兄弟） 捕手：林岱安（統一獅） 一壘：陳俊秀（樂天桃猿） 二壘：林靖凱（統一獅） 三壘：王威晨（中信兄弟） 游擊：江坤宇（中信兄弟） 外野：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、郭天信（味全龍） 指定打擊：林益全（富邦悍將）