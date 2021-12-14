中職／3大獎入圍名單公布 進步獎2獅1猿相爭

中職年度頒獎典禮將於20日舉辦，3大獎項今天公布入圍名單，年度MVP、新人王名單都一如外界預期，情勢最難預料的最佳進步獎由吳承諭、林靖凱、游朝惟相爭。

年度MVP入圍名單毫無疑問有投手兩大山脈，以187次三振、防禦率1.77擒下雙冠王的中信兄弟隊德保拉，將尋求成為史上第一位完成MVP連霸的洋將，統一獅隊布雷克以17勝摘下勝投王，是唯一能與他抗衡的洋投。

唯一一席本土代表，由樂天桃猿隊重砲朱育賢搶下，他繳出22轟、81分打點登頂雙冠王，也是在本季「不彈球」肆虐下，長程火力最未受到影響的選手。

年度新人王上演曾峻岳、郭天信、徐若熙相爭。曾峻岳出賽57場，防禦率只有1.80，拿下4勝、12救援、13中繼的好成績，被看好贏面最大，郭天信則在球季最後階段衝刺，最終打擊率3成08、125安都居聯盟第5，還有22盜及金手套級的守備加持。

徐若熙的成績開高走低，初登板起就以三振寫鬼神紀錄，打響「怪物新人」名號，但因投球局數、球數受到嚴格控管，勝投進帳有限，季末成績也有下滑，最終繳出3勝7敗、防禦率3.11，他的優勢在新人最狂的98K。

吳承諭、林靖凱、游朝惟將爭奪年度最佳進步獎。吳承諭今年49場、56局出賽，拿下11次中繼成功，防禦率為2.09，對比去年整季都在二軍打拚，今年搶進開季名單，不僅站穩一軍也成為牛棚大將，進步幅度明顯。

林靖凱本季打擊率3成03排名聯盟第6，安打數135支是去年75安的將近2倍之多，23盜位居聯盟第二，今年打擊升級，攻守表現更全面。游朝惟以自主培訓球員加入中職，前兩年在一軍出賽不到10場，今年才在一軍大放異彩，本季51場後援出賽拿下7次中繼成功，2.95防禦率為生涯最佳。