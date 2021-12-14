中職／林益全13年年資首提FA 下份合約期待保障與尊重

今年的中職自由市場很熱鬧，繼陳禹勳、陳鴻文後，富邦悍將隊資深強打林益全也確定上架，這是他生涯首度行使FA權利，他的第一志願仍是留在悍將隊完成未竟目標，對於下一份合約，重視的是「尊重」與「保障」。

林益全年資已達13年，已多次符合FA資格卻未行使，今年首度宣告自由，多少令外界有點意外。

林益全透過經紀人解釋考量，他表示，初衷是因為這對制度、對環境、對選手都是好事，「自己年紀也到了，身為前輩，貢獻一份心力。」過去選手因為擔心提出FA與想離開球隊畫上等號，而對行使有遲疑，他希望往後制度行使可以更加正常化。

行使FA後，林益全不排除任何可能性，但還是比較期待可以留在悍將隊，「把沒有完成的事情努力完成」。意即悍將隊還未拿過的總冠軍。

林益全現年36歲，選在此時上架，對年齡完全沒有擔憂，經紀公司也提出具有說服力的解釋，認為以林益全的生涯數據之穩定，可以證明自己是相對穩定的選手，不會受到年紀影響，這幾年也很努力維持，自己找營養師、訓練師、重訓師，「提不提FA，他沒有太斟酌在年紀上。」

林益全對於下一份合約的期待，對於月薪數字沒有預設定場，經紀人林世民指出，「我覺得他在數字（月薪）上沒有太大的要求，沒有非要看到怎樣的數字，但他值得一份尊重和保障。」