中職／「想看看自己的價值」 陳鴻文成本屆FA上架第2人

今年自由球員行使再多1人，繼陳禹勳之後，富邦悍將隊投手陳鴻文也宣告自由，中職聯盟證實，已收到球團送達陳鴻文選手自由球員權利行使意願書之書面資料，經審核完成後執行公告。

陳鴻文進入中職前就讀大學4年以上，取得年資8年，符合自由球員資格，確定在今年進入市場挑戰身價。

經紀人陳德倫表示，「這是他滿8年的權利，就像陳禹勳說得很好，他也希望市場更活絡，也想看看市場怎麼去看他這樣的球員。」

陳鴻文2018年來到悍將隊延續選手生涯，他對球隊充滿感恩，宣告自由前尚未和悍將隊談到新合約，陳德倫強調，「富邦對他很好，他很感謝富邦這幾年對他的照顧，也很喜歡富邦的環境，所以我們還是持續和富邦聯絡、溝通，FA是他的權利，他想試看看市場機制怎麼決定，並不影響他可以繼續和富邦談約。」

陳鴻文今年季中轉任先發依然勝任愉快，展現可先發、可後援的絕佳賣相，對於接下來效力球隊的期待，出賽定位不會是他的考量。

陳德倫表示，「鴻文是非常願意接受教練交代任何工作的選手，不管什麼定位、教練有什麼安排，我覺得他都會尊重安排。」各隊對於先發、牛棚的隊形需求，並不影響他的決定。