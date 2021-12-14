中職／兄弟短打戰術揚名海外 美國百萬YT：沒看過能這樣打

中信兄弟今年靠著短打強迫取分的案例層出不窮，其中一次是發生在這季與統一一戰由江坤宇執行，而這一球竟被一名擁有百萬粉絲的美國YouTuber直呼，從沒看過這種情形。

兄弟在今年改由林威助上任掛帥後，短打就成了比賽戰術的一大部分，球隊今年一共執行113次犧牲觸擊，已經佔了全聯盟331次的3分之1以上。

美國有超過百萬人訂閱的YouTuber「JOMBOY」今天在頻道上和觀眾分享9月24日兄弟當時執行的短打戰術，他說，「這真的是一個很奇怪的場面，黃色球隊(兄弟)還領先、三壘有人、1人出局，竟然會選擇執行短打這種自殺戰術。」

該名YouTuber再補充，「兩位同隊球員竟然在本壘板撞在一起，不知道有沒有流鼻血，不過他應該很高興幫球隊添了一分，但說真的，我從來沒有見過這場畫面。」

底下留言也有不少網友表示對這支短打感到非常讚嘆，「短打竟然能點到這麼低，太厲害了」、「這是我見過最驚人的短打，我的目光完全被主審和跑者吸住了。」