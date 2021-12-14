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中職／繼陳禹動後第二位 富邦陳鴻文行使自由球員
繼樂天桃猿隊陳禹勳之後，富邦悍將隊陳鴻文也在今天行使自由球員權利，成為中華職棒季後第二位行使FA的球員。
中華職棒宣布今日收到富邦悍將球團提出陳鴻文選手自由球員行使意願書之書面資料，審核完成後執行公告。
陳鴻文在中職第8個球季，符合大學球員滿8年就有自由球員資格的規定。
陳鴻文今年月薪50萬，行使全額轉隊費補償是750萬；若選擇部分轉隊費加補償，轉隊費是450萬。
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