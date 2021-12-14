中職／繼陳禹動後第二位 富邦陳鴻文行使自由球員

中職今年的頒獎典禮將於下週一(20日)舉辦，這也是中職官方本季的最後一項大型活動，當然，在球場上除了球員及教練團之外，還有許多人賣力地工作，才能共同完成每場賽事，而帶動球迷應援的啦啦隊女孩就是其中非常

2021-12-14 07:00