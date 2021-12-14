中職／要往蟬聯冠軍的路前進 助總發感謝文不忘祝福丘昌榮

中信兄弟拿下暌違11年中職總冠軍，也終結7年6亞悲情劇本，上季新上任總教練林威助功不可沒，昨晚他在個人臉書發文，感謝球迷、中信慈善基金會董事長辜仲諒和所有選手及行政團隊付出，最後也為轉任富邦主帥丘昌榮獻上祝福。

今年受到疫情影響，戰線延長到12月才畫下休止符，由於球員從未參與過如此漫長的球季，因此各隊在季中都經歷不少曲折，連衛冕軍兄弟也不例外，11月一度打線陷入大低潮，後援投手多次提油點火，甚至出現一週4場皆敗的慘狀，能在這樣的賽季中奪下冠軍，林威助倍感珍惜且感激。

林威助在臉書發文寫下，「中信兄弟奪得中華職棒32年總冠軍，這一年對每一位來說都特別的辛苦得來的果實卻也特別甜美，拋下黃色彩帶那刻的感動無法言喻，所有的汗水都化成幸福的淚水。請見諒我平時的不善言辭，但對我來說，拿下總冠軍就是對球迷、球員、球團的責任，我們一起辦到了！」

林威助認為，能拿下台灣大賽冠軍絕對是整個團隊從制服組、教練、球員到球迷，用辛勞換來的結果，「這一路來，感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信兄弟球團董事長高英傑、領隊劉志威，球團的無條件信任，感謝球員、教練們以及行政、情蒐、後勤人員的支援，也感謝家人及球迷們的不二心支持，願意跟著他們一步一步堅定邁進，榮耀歸於所有支持且參與中信兄弟的每一位。」

最後，助總也不忘感謝近日轉戰悍將的前兄弟首席教練丘昌榮，「要謝謝丘哥這些日子的付出，祝福你，未來的日子繼續一起為台灣棒球界努力，別忘了，結束慶祝，我們繼續要往蟬聯冠軍的路上前進，休息片刻，立刻出發！」