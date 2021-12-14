中職／「台版推特王」陳禹勳 亂入龍社團留言引遐想

「鄉長」陳禹勳符合自由球員資格後選擇行使，不過下一站邁向何處仍是未知，喜愛在社群與網友互動，堪稱「台版推特王」的他跑到味全龍臉書社團發言：「希望老闆們給機會，想要冠軍。」引發球迷熱議。

陳禹勳是今年首位行使自由球員的選手，昨日他在臉書發文：「朝向協助球隊贏得總冠軍的目標努力，希望接下來能和有奪冠企圖心的球隊，交換彼此對未來合作機會的想法。」，雖然沒有明說不打算續留猿隊，但此話一出不免讓外界懷疑鄉長似乎比較傾向另尋東家。

現在正式成為自由球員，再加上本來就喜歡在社群到處串門子，鄉長昨日進到味全龍臉書社團留言，「希望老闆們給機會，想要冠軍。」並附上冠軍盃圖案。

其實陳禹勳早在今年9月就申請加入味全龍粉絲團，有粉絲就開玩笑問他是不是為了關注好朋友劉時豪？他當時也回應：「答對了」。這次又有球迷問鄉長，「陳禹勳你484想來龍隊追愛？」陳禹勳則回應，「要魏董願意成全？」底下就有球迷幫他標三董魏應充，「拜託三董成全禹勳和時豪，願天下有情人終成眷屬。」

不只味全龍，陳禹勳看來也不排斥將入富邦悍將，昨天悍將投手郭俊麟也在臉書上發文：「陳禹勳，要來嗎？」陳禹勳則回覆，「郭董要幫忙介紹工作嗎？待業人士。」

陳禹勳今年月薪58萬，自由球員全額轉隊費是870萬，若用「轉隊費+球員」，轉隊費將是522萬。