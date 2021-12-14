中職／悍將若挖走兄弟黃泰龍 首席教練也演大風吹

昨日中職宣布金手套名單，中信兄弟一隊霸佔4個席位其中包含3個內野，一軍內野守備教練黃泰龍無疑為一大功臣，然而外界猜測他可能將跟隨富邦悍將新教頭丘昌榮的腳步，一同轉戰新球隊，此異動若屬實，兄弟銅牆鐵壁的守備實力恐出現危機。

悍將近期對教練團展開大刀闊斧改革，先是讓總教練洪一中轉任顧問，再挖腳兄弟首席教練丘昌榮擔任新教頭，此改變可能會讓兩大金控球隊的教練團在下個賽季出現全新面孔。

前年賽季結束時，中職四隊皆選擇替換總教練，富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿、統一獅依序由洪一中、丘昌榮、曾豪駒、林岳平接掌兵符，去年則是只有兄弟一隊更換教頭，在冠軍賽失利後，球團決定讓林威助上任，今年目前為止則是只有悍將做出調整，將洪一中轉任其他職位，總教練一職改由丘昌榮掌舵，二軍教練陳瑞振則是自請離隊。

教練團的配置向來是牽一髮動全身，儘管新領隊林華韋表示多名教練會留任，但可能都會安排轉職，因此下季恐怕不會再見到洪一中的團隊，至於丘昌榮將會如何主導新佈局並挑選首席教練，外界猜測他極有可能會挑和他從誠泰時期就並肩作戰的兄弟守備教練黃泰龍，以兩人的默契程度來看，迎來黃泰龍相當合理且明智。

此外樂天桃猿隊的首席教練林振賢，日前也宣布離開效力長達18年的球隊，讓教頭曾豪駒副手也出現空缺，勢必要找新人選，加上若黃泰隆真的投奔悍將，明年勢必會有三隊首席教練換人當！