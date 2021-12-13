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中職／光靠拚命和努力不夠 郭天信奪金手套感謝2個人
味全龍隊外野手郭天信在外野守出「天網」，年終成績結算，獲得金手套肯定，在新人年就斬獲獎項，他的心情有意外、有開心，也允諾明年還會繼續秉持一樣的態度上場拚戰。
郭天信擒下金手套，外界在開獎前就認為以他的成績毫無懸念，但小將的心情還是充滿意外，他表示，「很意外能獲得這個獎項，大家都覺得我很拚命、很努力，但如果三董沒有讓味全龍復出、葉總沒有給我那麼多機會，我想我再努力也沒有用。」他感謝教練團的幫忙，更許下承諾：「明年會保持一樣的態度繼續努力。」
郭天信就讀南英商工時以游擊、投手為主，但球探報告中看好他在外野的發展，在龍隊專職外野出賽，第一年就繳出守備率0.989、5次助殺的好成績，幫助他在金手套票選上突圍。
郭天信共拿到25張5分票、總分149分，居外野第一，接著是邱丹104分、詹子賢45分，其他有拿到票數的外野手還有陳傑憲（38）、蘇智傑（15）、林哲瑄（6）、申皓瑋（3）。
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