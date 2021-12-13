富邦U18／黃聖凱左手側投罕見 先發展壓制力

新北富邦國際城市U18棒球邀賽台東縣隊左手側投黃聖凱今天先發投4局失2分、無關勝敗。黃聖凱為球隊積極培養的重要投手戰力，特殊投球姿勢能有效擾亂打者。

富邦U18棒球賽台東縣隊今天在三重棒球場與新竹市隊交手，台東縣隊派出姿勢特殊的左手側投手黃聖凱先發，總計用76球投4局，被敲3支安打，投出2次三振，失掉2責失分、無關勝敗，球隊終場以12比2、8局拿勝。

台東縣隊總教練陳峰岳接受媒體訪問表示，黃聖凱今年高二，此次比賽讓黃聖凱先發，也是為接下來的木棒聯賽尋找可用之兵，昨天讓黃聖凱上場投短局數，但狀況不是很好，今天開賽首局有點小亂流，但後面慢慢適應比賽節奏。

左手側投手少見，陳峰岳表示，黃聖凱國中時是野手兼投手，高中之後專職練投，直球會往左打者的內側走，曲球則會往右打者的內側走，新竹市隊左打多，黃聖凱今天讓新竹市隊打者打不好，展現壓制力。

黃聖凱是台東長濱少棒隊復隊後首屆的球員，國中到台東體中就讀、直升高中部，他表示，平時也會參考日職側投手投球影片學習，今天上場沒有多想什麼，就是想辦法讓打者打不好、幫球隊多吃點局數。