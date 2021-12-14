中職／天使心、龍女情 富邦味全五大啦啦隊潛力新秀

中職今年的頒獎典禮將於下週一(20日)舉辦，這也是中職官方本季的最後一項大型活動，當然，在球場上除了球員及教練團之外，還有許多人賣力地工作，才能共同完成每場賽事，而帶動球迷應援的啦啦隊女孩就是其中非常重要的一部分，這些女孩們近幾年越來越受到矚目，不論是活動宣傳、商品販售及年度球員卡等，都逐漸成為主打的焦點，在中職本年度的新人王出爐之前，今天就帶各位球迷來認識富邦及味全陣中，幾位明年值得期待的啦啦隊新秀(順序無關排名，另註於文章最後)。

味全龍 Dragon Beauties 小龍女

吳米奇

吳米奇自然不做作，活潑又搞怪的風格，吸引許多球迷的喜愛。 福耳／攝影

老家在花蓮，具有原住民血統的吳米奇，在2019年味全復活後加入小龍女，隔年正式踏上職棒啦啦隊的舞台，由於曾有過舞團的經歷，因此在隊上是舞蹈擔任，除了精湛的舞技之外，在她身上同時能夠看到花蓮阿美族的開朗、活潑，嗯，還有搞怪這項與她帶些冷酷的外表有著相當反差的特質，但就是因為在球場上這種有活力且自然不做作的表現，讓吳米奇在今年賽季吸引了許多大小球迷的目光及喜愛，期待明年再在球場內感受她的魅力。

小映

放棄空姐資格的小映，雖然是啦啦隊新秀，但已有不少死忠粉絲。 福耳／攝影

由於與某民代有著明星臉而引起各界注意的小映，其實在加入小龍女前已考取空服員，最終在疫情關係及兩相抉擇下放棄了空服員資格，而正式踏上職棒啦啦隊的道路，小映在大學時有參加過競技啦啦隊的經驗，但專業領域尤其在舞蹈方面仍有所不同，因此在進入小龍女後努力學習，這種態度也被球迷看到，雖然是啦啦隊新人，但每場賽事已經能看得到不少球迷舉著她的毛巾，甚至還有專屬應援團隊的紅布條，這位啦啦隊新秀的人氣逐漸上升中。

君白

堪稱是空靈系女孩的君白，也是許多球迷喜歡的啦啦隊成員之一。 福耳／攝影

擁有日系氣質的君白，堪稱是小龍女中的空靈系女孩，她同樣是在2019年加入小龍女，雖然擁有北藝大舞蹈碩士的學歷，但主要專攻領域是傳統舞蹈，與職棒啦啦隊的風格有很大的差別，不過憑藉著過去的訓練累積，君白現在已很適應在場邊賣力帶動球迷應援的型態，而在加入職棒啦啦隊前，君白就曾擔任過幾支網路廣告的女主角，因此近期也與小映一起登上了味全秋冬服飾的宣傳海報，相信未來還有機會看到她成為商品的代言人。

富邦悍將 Fubon Angels

Jessy

身材高挑的潔西，帶有鄰家女孩的氣質與笑容，球季一開始就吸引到了球迷的注意。 福耳／攝影

今年有4位新成員加入Fubon Angels，Jessy (潔西)是其中一位，與小映一樣曾錄取空服員的她，最後也決定留在台灣從事展場模特兒、舞者等工作，她之前就曾參加過徵選會，但沒有入選，去年捲土重來，終於如願加入。擁有168公分的高挑身材，以及鄰家女孩笑容的Jessy，球季一開始便吸引了許多球迷的注意，拍照時有點天然呆萌的動作，也是許多球迷很喜歡捕捉的畫面。

安娜

安娜是鐵粉成為啦啦隊一員的真實故事，舞蹈專業的她，應援動作總是標準又有力。 福耳／攝影

安娜是球隊鐵粉成為啦啦隊一員的真實故事，與Jessy同樣在之前徵選會落選的她，這幾年來仍持續在觀眾席上為富邦悍將加油，去年底再次參加徵選，終於如願以償入選，踏上圓夢舞台，也讓許多認識她的球迷朋友相當開心，而臺藝大舞蹈系畢業的安娜，應援動作總是標準又有力，退場時也會親切地與球迷歡手道別，十足是場上的活力小精靈。

☆註：筆者活動範圍在雙北，因此較熟悉富邦及味全的啦啦隊成員，且本篇以筆者主觀意識撰寫，另新秀定義為之前未曾參加過任何職棒球隊的啦啦隊活動。