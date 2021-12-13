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富邦U18／邱賢嘉扛4棒讓對手重新認識 台東搶勝

中央社 / 新北13日電
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台東縣隊13日與新竹市隊交手，台東縣隊投打發揮，邱賢嘉（圖）身材雖不突出但展現4棒特質，單場2安3打點，率隊以12比2、8局拿勝。 中央社
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台東縣隊13日與新竹市隊交手，台東縣隊投打發揮，邱賢嘉（圖）身材雖不突出但展現4棒特質，單場2安3打點，率隊以12比2、8局拿勝。 中央社

新北富邦國際城市U18棒球邀賽台東縣隊今天與新竹市隊交手，台東縣隊投打發揮，邱賢嘉身材雖不突出但展現4棒特質，單場2安3打點，率隊以12比2、8局拿勝。讓對手重新認識。

富邦U18棒球賽台東縣隊今天與新竹市隊在三重棒球場交手，台東縣隊投打發揮，先發投手黃聖凱投4局被敲3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分、無關勝敗，王喬恩中繼3局沒被敲安打，無失分，球隊拿勝，王喬恩拿下勝投。

台東縣隊打線發揮，團隊敲出13支安打，4棒邱賢嘉單場敲出2安貢獻3分打點，扮演稱職中心棒次角色，台東縣隊總教練陳峰岳接受媒體訪問時提到，邱賢嘉打擊時對方外野守備員守得並不深，但邱賢嘉展現長打能力，「讓對手又重新認識他了」。

台東縣隊昨天比賽以0比2不敵嘉義縣隊，今天打線發揮、拿下勝利，陳峰岳表示，昨天首戰有部分球員剛結束鋁棒聯賽接著打這個比賽，加上天氣不好、身體也有些疲勞，沒能有好的發揮，今天首局有點慢熱，但比賽後半段越打越好。

邱賢嘉從黑豹旗就開始扛起4棒角色，身材雖不突出，但打擊有力量、關鍵時刻可以展現長打能力，具有打4棒的特質，大賽經驗也豐富。

邱賢嘉坦言，扛4棒後有發現比較少好球可以打，只能鎖定好自己要的球和對方的失投球，昨天首場比賽打不好，賽後教練團也有跟大家討論，今天比賽重新調整。

雖然身材不突出，但邱賢嘉笑稱這也是欺敵優勢，會讓對方外野手守的比較淺，也提到既然教練團相信自己有扛4棒能力，就會好好發揮該有的能力。

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