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中職／陳禹勳生涯3大紀錄倒數 明年很有機會全部達陣

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳禹勳。 報系資料照
陳禹勳。 報系資料照

樂天桃猿隊「守護神」陳禹勳，今天宣布動用自由球員（FA）權利，成為本季第1人；這位32歲老將迎接生涯第9個球季，明年可望達到出賽500場的里程碑，成為中職史上第3人，也有機會取代林岳平，成為史上最多救援成功的投手。

陳禹勳2014年從Lamigo桃猿隊起步，過去8季出賽445場都是後援身分，戰績26勝39敗90中繼118救援、防禦率3.67，生涯首次符合FA資格，立即把握機會行使，以他本季月薪58萬元的身價，未來行情頗被看好。

中職開打32年只有高建三（636場）、沈鈺傑（526場）出賽超過500場，陳禹勳目前排名第5，從他最近兩季出賽62、55場看來，明年只要身體正常，突破500大關沒有太大問題。

史上只有4名投手救援成功破百，林岳平129救援排名第1，統一獅隊退役洋投凱撒124救援居次，陳禹勳暫居第3，領先陳韻文3場。

值得一提的是，中職從未出現「百中繼百救援」投手，陳禹勳明年有機會締造這項空前紀錄，他今年拿到10中繼14救援，就看明年如何定位投球任務，勢必牽動兩個數字。

高建三不只是史上出賽最多的投手，生涯累積118場中繼成功也是榜首，第2到4名依序是賴鴻誠（97場）、王鏡銘（92場）、陳禹勳（90場）。

陳禹勳 中職

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