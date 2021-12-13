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中職／邦邦守備要人幫？富邦守備率排第二、金手套卻連兩年槓龜

聯合新聞網 / 綜合報導
王正棠本季鎮守二壘，在金手套票選中獲得第三名。圖／富邦悍將提供
王正棠本季鎮守二壘，在金手套票選中獲得第三名。圖／富邦悍將提供

上季金手套獎槓龜的富邦悍將，今年再度空手而回，創下中職近13年首度有球隊連兩年金手套「一座難求」的難堪紀錄。不過，攤開今年各隊守備數據，富邦的守備率及失誤次數都僅次於中信兄弟，排名聯盟第二。

中職今公布金手套獎得主，5支球隊中連「新同學」味全龍都靠著「天哥」郭天信搶下外野一席，富邦卻空手而歸，已連兩年在金手套獎項槓龜，成為繼2007、2008年的興農牛和中信鯨後，連兩年都沒有拿到金手套的球隊。

隊此網友調侃富邦是不是又要「挖」人補強了：「要開挖金手套了嗎」、「挖王威晨+平鎮二遊」、「全新節目-球員挖挖哇」。

然而，攤開團隊守備數據，兄弟以73次失誤、守備率0.984海放其他4隊；排名第二的反倒是未獲得金手套獎的富邦，100次失誤、守備率0.978，接著依序為統一獅、樂天桃猿和味全，不過後4名的守備率非常相近，各自僅相差0.001。

中信

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