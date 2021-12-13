中職／本屆宣告FA第一人 陳禹勳證實進入自由市場

樂天桃猿隊投手陳禹勳確定「上架」，他已向球團表達將行使自由球員（FA）權利，成為今年第一位宣告「自由」的球員。

今年共有20人符合FA資格，投手以陳禹勳、陳鴻文、野手則林智勝、林泓育最受矚目，首周無人提出申請，至今天出現第一人。

陳禹勳透過粉絲團證實將提出FA申請，他表示，「經過了很長一段時間的思考沈澱，稍早已經正式向球團提出行使自由球員權利，這份職業球員得來不易的權益。」他也強調，仍會與母隊猿隊持續溝通。

首先要感謝各位多年對我的鼓勵與支持，8年來在職棒每一天，都努力不愧對自己和你們的期望，我們一起經歷了許多汗水跟淚水，也共同贏得了許多榮耀，這些都是我繼續前進的養分。

台灣職棒發展至今三十餘年，許多前人的犧牲奉獻才有今天；經過了很長一段時間的思考沈澱，稍早已經正式向球團提出行使自由球員權利，這份職業球員得來不易的權益。

由於後續我將積極的投入明年球季的準備，朝向協助球隊贏得總冠軍的目標努力，故相關的事宜將全權委託丁昱仁律師協助，希望接下來能和有奪冠企圖心的球隊，交換彼此對未來合作機會的想法；也會與原本母隊樂天桃猿浦領隊，為一起爭冠打拼的可能繼續溝通。

再次謝謝你們的關心與支持，永遠忘不了多年前，職棒加盟儀式劉玠廷領隊為我穿上球衣的那一刻，也不會忘記棒球和你們給我的一切一切⋯ 不管未來如何？桃猿王朝的精神會一直在我心裡，引領我追逐夢想，往更遠的前方勇敢邁進。

祝你們 平安喜樂

陳禹勳