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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

中職／丘昌榮對決同學葉君璋 金控大戰也和林威助鬥志

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
丘昌榮。 悍將隊提供
丘昌榮。 悍將隊提供

富邦悍將隊重整教練團，挖角中信兄弟隊首席教練丘昌榮執掌兵符，他不但要和老同學葉君璋在場上相爭，也要對決老東家、和林威助鬥志，不難想見明年「金控大戰」話題性十足。

中職史上最資深教頭洪一中轉任球團顧問，留下領軍992勝紀錄，未能達成千勝里程碑；他從43歲帶兵到60歲，歷經La new熊、Lamigo桃猿、悍將等隊，一共領軍17個球季，在猿隊（包括2006年熊隊）奪下7座總冠軍，「992」這個數字很難被超前。

洪一中退出第一線後，味全龍隊總教練葉君璋成為現役最資深教頭，他在10月25日滿49歲，再來就是過去台北市士林國小少棒隊的同學丘昌榮，兩人生日只差5天。

葉君璋、丘昌榮未進職棒前，曾在聲寶巨人隊當過隊友，葉君璋1996年加盟龍隊，丘昌榮隔年從台灣大聯盟台中金剛隊起步，明年將是這兩位好友首次以職棒總教練的身分對決。

兄弟教頭林威助、樂天桃猿隊教頭曾豪駒都是42歲，統一獅隊林岳平最年輕，下個月才滿40歲。

國內職棒開打32年，兩聯盟一共出現12位總教練領軍超過200勝，葉君璋2015到18年在犀牛、悍將隊拿到169勝，今年在龍隊追加50勝，生涯合計219勝躍居史上第10。

林岳平領軍獅隊兩年奪下122勝，曾豪駒則是115勝，離領軍第200勝還有一段距離；丘昌榮去年率領兄弟拿到67勝，林威助本季奪下66勝，這兩位兄弟前、後任教頭明年首次較勁，悍將隊能否改變命運值得觀察。

丘昌榮 葉君璋 林威助

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