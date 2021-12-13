中職／贏在多2張5分票 林岱安擠下高宇杰拿金手套

中職今天公布金手套得主，中信兄弟隊三壘手王威晨完成三連霸，他在三壘同額競選，最終在41張選票中拿到38張5分票、總分196分，隊友江坤宇則是最高分金手套，拿到39張第一名選票、總分198分。

今年分數差距最小的競爭出現在捕手，統一獅隊林岱安、中信兄弟隊高宇杰都是148分，依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得5分最多票為優勝，而林岱安共拿到20張5分票，擊敗高宇杰的18張。

投手的分數差距居次，豪勁共拿到20張5分票，總分117分擊敗鄭凱文（95）；一壘的差距也不大，許基宏拿到27張5分票，以總分150分擊敗陳俊秀（118）。

二壘、游擊、三壘都無懸念，林靖凱拿到34張5分票，江坤宇則是39張；王威晨在三壘同額競選，最終41張選票扣除1張廢票，38票將第一名給了王威晨，2票將他填在第2名，總分196分。

外野共4人拿到5分票，郭天信的25張為最多，接著是邱丹11張、詹子賢及陳傑憲各2票。