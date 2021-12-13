日職／養樂多燕九郎人氣旺 接下來還要選議員？

棒球場上除了球員是焦點外，近年還興起了青春活力的啦啦隊，就連吉祥物都漸漸佔有一席之地，中信兄弟吉祥物小翔在本壘後方「表演」還不夠看，養樂多燕子隊的「燕九郎」近日甚至被東京議員延攬，要投入議員補選。

燕九郎向來調皮，之前曾被鏡頭捕捉到在球賽時看報紙、偷踢其他吉祥物、發布徵婚啟事等，昨（12日）還宣布行使FA，隨後東京3區眾議院議員松原仁更在推特發推文表示明年品川區將進行補選，因此想大肆補強，暗示要延攬燕九郎投入補選。

網友也搞笑留言，期待這隻「肥企鵝」擔任公職：「看來肥企鵝當上首相，指日可待lol」、「想看企鵝在議會打瞌睡」、「酒空議員」、「菸酒郎就養樂多的兩津啊XD」。