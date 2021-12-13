日職／養樂多燕九郎人氣旺 接下來還要選議員？
棒球場上除了球員是焦點外，近年還興起了青春活力的啦啦隊，就連吉祥物都漸漸佔有一席之地，中信兄弟吉祥物小翔在本壘後方「表演」還不夠看，養樂多燕子隊的「燕九郎」近日甚至被東京議員延攬，要投入議員補選。
燕九郎向來調皮，之前曾被鏡頭捕捉到在球賽時看報紙、偷踢其他吉祥物、發布徵婚啟事等，昨（12日）還宣布行使FA，隨後東京3區眾議院議員松原仁更在推特發推文表示明年品川區將進行補選，因此想大肆補強，暗示要延攬燕九郎投入補選。
網友也搞笑留言，期待這隻「肥企鵝」擔任公職：「看來肥企鵝當上首相，指日可待lol」、「想看企鵝在議會打瞌睡」、「酒空議員」、「菸酒郎就養樂多的兩津啊XD」。
つば九郎さんがFA宣言されたとのこと。— 松原仁（まつばら仁）衆議院議員・東京３区（品川区・大田区・島しょ） (@matsubarajin731) December 12, 2021
わが事務所でも獲得を目指したいがどちらに連絡したらいいのでしょうか。
来年は品川区議補選もあるので大型補強としたい。#つば九郎 #swallows https://t.co/m9IAEJhHeV
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