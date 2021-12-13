中職／金手套少1隊 兄弟守備鑲金4席最多

中職今天公布金手套得主，中信兄弟隊全季僅73次失誤海放其他5隊，守備成績也兌現在金手套名單上，取得4席為5隊最多，富邦悍將隊則是唯一掛蛋的球隊。

兄弟的4名金手套得主，分別是一壘許基宏、游擊江坤宇、三壘王威晨、外野詹子賢，高宇杰差點為兄弟搶下第5席，他的總分與統一獅隊林岱安一樣，因林岱安的5分票較多而險勝。

樂天桃猿隊取得2席，分別是投手豪勁、外野手邱丹，獅隊則有捕手林岱安、二壘林靖凱，味全龍隊則靠郭天信搶下1席，在外野取得最高票勝出。

悍將隊無人上榜，以往是金手套鐵票的林哲瑄，今年僅拿到6分，在外野排名第5，未拿到任何第1名選票。

林哲瑄2016年展開第一個中職完整賽季，也在外野蟬聯4屆金手套，直到去年才因出賽未達門檻（80場）而中斷4連霸，今年雖再度達標，但全季7次失誤、守備率0.968，也未能在票選上勝出。

金手套完整名單如下：