東京巨蛋史上最大規模改裝 2022年3月全新亮相

日本東京巨蛋將進行史上最大規模改裝工程，重點包括日本最大尺寸的球場主螢幕、場內所有消費「無現金化」，及部分入場方式採用臉部辨識，預計明年3月熱身賽以新裝迎接球迷。

日本讀賣新聞報導，讀賣新聞集團本社、日本職棒讀賣巨人隊、東京巨蛋及三井不動產今天宣布，將對巨人隊主場東京巨蛋進行史上最大規模改裝工程。

改裝工程較原先計畫提前一年實施，改裝後的球場預計從2022年3月熱身賽起正式對外開放。

具體來說，改裝工程重點包括5大項，包括場內主螢幕加大到寬約126公尺、面積1050平方公尺，整體約現有4.4倍大，是日本境內球場中最大型的全彩LED螢幕；場內通道等地安裝約260台數位告示板。

場內將新增供2至8人小型團隊以各種形式觀賽的400席團體座位；球場內所有商店及移動叫賣等全數「無現金化」；部分進場路線也改為透過臉部辨識入場及結帳。