富邦U18／倪福德、紀柏丞調教 呂昱廷更進步好投

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天與嘉義縣隊交手，高雄市隊先發投手呂昱廷投4.1局失1分、好投壓制，率隊拿勝，呂昱廷受2名具旅美資歷投手倪福德、紀柏丞調教，進步很多。

富邦U18棒球賽高雄市隊今天在三重棒球場與嘉義縣隊交手，高雄市隊派出投手呂昱廷先發，總計用58球投4.1局，被敲出2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，表現不差，球隊終場以8比2拿勝，呂昱廷無關勝敗。

呂昱廷昨天與新竹市隊比賽，中繼登板投1局失3分、吞下敗投，今天先發出賽好投，高雄市隊總教練洪榮宏接受媒體訪問表示，呂昱廷昨天狀況不好，可能因為太潮濕了，熱身比較不足，一看狀況不對就把他換下來、改投今天先發。

洪榮宏透露呂昱廷自我要求很高，本身也很努力，進到高中時球速約136公里，目前高二最快球速143公里，也希望他在之後木棒聯賽時球速可以再提升，變化球的犀利度和速差可以投出來。

呂昱廷表示，昨天登板教練團給的範圍是失1分，但掉了比較多分有點自責，今天到球場才知道要先發，也想辦法調適心情、平常心面對。

高雄市隊此次以普門中學為主體參賽，普門先前的投手教練紀柏丞和客座投手教練倪福德都具有旅美資歷，呂昱廷表示，紀柏丞有幫忙修改動作、改成短揮臂，減少投球對肩膀的負擔，也有教他投二縫線和滑球。

至於倪福德給的多是心理方面的建議，呂昱廷表示，「教練教我對決打者的心態，球數落後的時候要用什麼心態去跟打者對決。」