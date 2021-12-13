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中職／天哥就是猛 郭天信奪金手套 挑戰大王、武神成就
味全龍隊外野手郭天信的新人年打出驚奇，今天先確定收穫一座年度獎項點綴，成為史上第6位以新人之姿拿下金手套的外野手，下一步挑戰史上第3位包辦新人王、金手套的外野手，前兩人為2007年潘武雄、2016年王柏融。
郭天信就讀南英商工時以游擊、投手為主，但球探報告中看好他在外野的發展，在龍隊專職外野出賽，第一年就繳出守備率0.989、5次助殺的好成績，幫助他在金手套票選上突圍。
郭天信共拿到149分，居外野第一高分，接著是邱丹104分、詹子賢45分，其他有拿到票數的外野手還有陳傑憲（38）、蘇智傑（15）、林哲瑄（6）、申皓瑋（3）。
在郭天信之前，中職有5人以新人之姿拿下外野金手套，分別是1996年陳該發、2007年潘武雄、2009年詹智堯、2010年張正偉及2016年王柏融。
今年新人王之爭由富邦悍將隊投手曾峻岳領跑，但郭天信在球季最後階段衝刺成績，取得11月打擊MVP，全季締造打擊率3成08、125安都高居聯盟第5，還有5轟、22盜，加上金手套級的守備，打、跑、守兼具的身手，可望為他催出不少票數。
曾峻岳自評獲獎機率，也認為自己與郭天信各有5成；郭天信若能在新人王之爭演出大逆襲，將是史上第3位包辦新人王、金手套的外野手，跟進潘武雄、王柏融的行列。
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