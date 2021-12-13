中職／金手套開獎 林岱安同分廝殺高宇杰後勝出

中職即將在20日舉辦年度頒獎典禮，今天先公布金手套得主，共有5人蟬聯，也有新面孔，投手豪勁、外野手郭天信及邱丹都是首度獲獎。

本屆共有50位符合金手套獎票選資格的選手，角逐9項金手套獎名額。捕手獎項競爭激烈，林岱安與高宇杰在開完票後形成同分，因林岱安獲得5分票較多，最終奪下生涯第二座捕手金手套。

豪勁開季第1個月擔任先發投得掙扎，轉任後援投手投出一片天，扛下球隊陣中終結者角色，更締造連續25場無失分破聯盟紀錄，本季出賽80.2局，在45次守備機會中，完成17次刺殺、27次助殺以及5次牽制助殺獲得青睞，拿下在中職的生涯首座投手金手套獎。

郭天信與邱丹同樣是生涯首度獲獎。味全龍隊回歸中職的首個一軍完整球季，陣中小龍的表現令人驚豔，鎮守外野的郭天信屢有美技守備，令球迷印象深刻，也在外野票選獲得最高分；樂天小將邱丹生涯第三個球季上場機會大增，守備場數98場，上演零失誤、百分百守備率的完美表現。

今年還有5位選手蟬聯，王威晨連續3年稱霸三壘手金手套獎。許基宏近兩年出賽數增加，站穩陣中先發一壘手，在上千次守備機會中，為球隊守下不少好球。平鎮高中出品的林靖凱及江坤宇，以優異表現站穩一軍先發，持續擦亮守備金字招牌，連續兩年搶下二壘手、游擊手金手套。詹子賢常在外野管區上演關鍵美技守備，再度拿下外野手金手套獎。